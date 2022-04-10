Испания

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють валенсийский Леванте та каталонська Барселона.

У 31-му турі іспанської Ла Ліги каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Леванте.

Алесіо Ліскі, після перемоги над Вільярреалом (2:0), вирішив використати з перших хвилин Везу та Сона зліва в захисті, тоді як Кампанья відправився до центральної лінії.

Хаві, на тлі нічиєї в матчі проти франкфуртського Айнтрахту (1:1), повернув до стартового складу Дані Алвеса на правий фланг захисту, а Арахуо перемістив у центр оборони. Френкі де Йонг та Ніко зіграють обабіч Бускетса в центрі поля, а Дембеле з'явиться на правому фланзі нападу.

Леванте: Карденас — Мірамон, П’єр, Постіго, Везу, Сон — Кампанья, Пепелу, Радоя — Моралес, Рохер.

Запасні: Фернандес, Дуарте, Бардхі, Мальса, Сольдадо, Вукчевіч, Гомес, Мелеро, Коке, Сараччі, Кантеро, Пубіль.



Барселона: тер Штеген — Дані Алвес, Араухо, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Ніко — Дембеле, Обамеянг, Ферран.