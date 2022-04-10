Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють валенсийский Леванте та каталонська Барселона.
Усман Дембеле, Getty Images
10 апреля 2022, 21:12
У 31-му турі іспанської Ла Ліги каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Леванте.
Алесіо Ліскі, після перемоги над Вільярреалом (2:0), вирішив використати з перших хвилин Везу та Сона зліва в захисті, тоді як Кампанья відправився до центральної лінії.
Хаві, на тлі нічиєї в матчі проти франкфуртського Айнтрахту (1:1), повернув до стартового складу Дані Алвеса на правий фланг захисту, а Арахуо перемістив у центр оборони. Френкі де Йонг та Ніко зіграють обабіч Бускетса в центрі поля, а Дембеле з'явиться на правому фланзі нападу.
Леванте: Карденас — Мірамон, П’єр, Постіго, Везу, Сон — Кампанья, Пепелу, Радоя — Моралес, Рохер.
Запасні: Фернандес, Дуарте, Бардхі, Мальса, Сольдадо, Вукчевіч, Гомес, Мелеро, Коке, Сараччі, Кантеро, Пубіль.
Запасні: Нето, Царевіч, Пуч, Траоре, Брайтвейт, Ленгле, Педрі, Л. де Йонг, Мінгеса, Гаві.
Барселона: тер Штеген — Дані Алвес, Араухо, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Ніко — Дембеле, Обамеянг, Ферран.
Гра Леванте — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.