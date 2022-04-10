Испания

Каталонці двічі пропустили з пенальті під час другого тайму, при тому, що суперники били з одинадцятиметрової позначки тричі.

Безпосередньої конкуренції між мадридським Реалом та каталонською Барселоною у боротьбі за чемпіонський титул фактично не існує, тому підопічним Хаві зовсім ні про що не говорила звитяга колективу Карло Анчелотті цими вихідними. Однак це зовсім не означало, що "блаугранас" можуть безвідповідально підійти до гостьового матчу 31-го туру іспанської Ла Ліги проти Леванте, та ще й результати їх виступів на полі цього суперника останнім часом геть не вражали.

Із огляду на це, коли "жаби" побігли пресингувати на чужу половину поля вже фактично із самого початку гри, то це була зовсім не дивина для всіх охочих поспостерігати за цією грою. Зрештою, один лишень досвідчений нападник Моралес міг забезпечити гостям таких проблем, що питання чергової втрати очок на полі Сьюдад де Валенсія постало би автоматично. У першому таймі господарі мали кілька класних нагод на відкриття рахунку, на що суперники відповідали повільним розіграшом м’яча на чужій половині, проте жодна зі сторін своїми можливостями так і не скористалася.

Обидва наставники не стали зробити зміни під час перерви, проте початок другого тайму відверто здивував своїм перебігом. У ворота Барселони майже одразу поставили пенальті за необачну відмашку Дані Алвеса на правому фланзі штрафного від Сона, після чого все той-таки Моралес без проблем переграв тер Штегена з позначки.

Дивовижним чином, не встигши відійти від пропущеного м’яча Барселона ризикувала отримати ще один гол у власні ворота схожим чином, коли Гарсія недбало підставив руку під спробу Рохера завершити подачу кутового з правого флангу ударом головою. Марті сам і пішов виконувати одинадцятиметровий, проте перехитрити німецького голкіпера йому було вже не під силу.

Саме в цей момент Хаві зробив рішучий крок у вигляді виходів на поле Гаві та Педрі, після чого гра "блаугранас" у центрі поля майже одразу почала набувати знайомих рис. Вчасно відбулося і перше взяття воріт каталонцями — Обамеянг головою завершив подачу від Дембеле з правого флангу. Трохи згодом своє слово сказала пара гравців, які нещодавно з’явилися на полі, а Педрі пострілом у дальній кут в дотик завершив передачу з сольного проходу Гаві правим флангом.

Здавалося, що Барселона потроху намацала власну гру, проте невдала дія Клемана Ленгле під завершення поєдинку могла все зіпсувати. Захисник тільки-но з’явився на полі, проте майже одразу знайшов можливість збити з ніг на правому фланзі власного штрафного Гомеса, за що у ворота Барселони було призначено третій пенальті за матч. Мелеро впорався краще, аніж партнер до цього, що гарантувало нам незабутні хвилини наприкінці гри з постійними намаганнями гостей вирвати перемогу.

Команда Хаві кинула всі сили на фінальний штурм, який у підсумку їй удався за допомогою вертикального футболу та вдалої подачі з лівого флангу від Альби на голову Люку де Йонгу, який пострілом у ближній кут приніс власній команді остаточну перемогу на третій компенсованій хвилині. Хаві майже повністю, за виключенням Ленгле, угадав із замінами під час зустрічі.

У наступному турі Леванте гратиме в гостя проти Гранади, а каталонська Барселона на власному полі поміряється силами з Кадісом.



Леванте — Барселона 2:3

Голи: Моралес, 52 (пен.), Мелеро, 83 (пен.) — Обамеянг, 59, Педрі, 63, Л. де Йонг, 90+3

На 56-й хвилині Рохер Марті (Леванте) не забив пенальті (воротар).

Карденас — Мірамон, П’єр, Постіго, Везу (Кантеро, 76), Сон — Кампанья (Мелеро, 64), Пепелу, Радоя (Барді, 76) — Моралес (Пубіль, 90), Рохер (Гомес, 65).тер Штеген — Дані Алвес (Ленгле, 80), Араухо, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг (Гаві, 57), Бускетс, Ніко (Педрі, 57) — Дембеле (Траоре, 85), Обамеянг (Л. де Йонг, 84), Ферран.Попередження: Кампанья — Араухо.