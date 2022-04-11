Испания

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ла Ліги.

У заключному матчі неділі в рамках 31го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона провела доволі важкий гостьовий матч проти Леванте, під час першого тайму якого команди не зуміли забити жодного м’яча.

Однак уже поперерві ситуація на полі різко змінилася завдяки, не в останню чергу, одразу трьом пенальті на користь господарів поля, із одним із яких у підсумку впорався тер Штеген, що в підсумку допомогло його команді обмежитися лише трьома голами у відповідь задля перемоги.

Огляд матчу:

Леванте — Барселона 2:3

Голи: Моралес, 52 (пен.), Мелеро, 83 (пен.) — Обамеянг, 59, Педрі, 63, Л. де Йонг, 90+3

На 56-й хвилині Рохер Марті (Леванте) не забив пенальті (воротар).

Леванте: Карденас — Мірамон, П’єр, Постіго, Везу (Кантеро, 76), Сон — Кампанья (Мелеро, 64), Пепелу, Радоя (Барді, 76) — Моралес (Пубіль, 90), Рохер (Гомес, 65).

Барселона: тер Штеген — Дані Алвес (Ленгле, 80), Араухо, Гарсія, Альба — Ф. де Йонг (Гаві, 57), Бускетс, Ніко (Педрі, 57) — Дембеле (Траоре, 85), Обамеянг (Л. де Йонг, 84), Ферран.

Попередження: Кампанья — Араухо.