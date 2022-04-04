Испания

Перемовини між німецьким та іспанським клубами триває.

Барселона зробила чергову пропозицію Баварії стосовно трансферу Роберта Левандовськи — повідомляє Sky Sports.

Як частину оплати за польського форварда Барса запропонувала амеріканського захисника Сержиньо Деста.

Взимку Баварія розглядала Деста як потенційного новачка чемпіона Німеччини.

Раніше повідомлялося, що агент Левандовськи через слухи про Барселону намагається здобути для свого клієнта кращі умови подовження контракту з Баварією.