Испания

Футболіст часто вирішує долю поєдинку на користь мадридців.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті розповів про важливість для клубу мати у складі такого гравця, як Карім Бензема.

"Немає сенсу заперечувати той факт, що мадридський Реал залежний від Каріма Бензема. Так і є. Але хіба це погано?

Я дуже радий, що клуб має такого футболіста, від якого залежить доля матчу. Це реальність сьогодення та дуже хороша річ", — сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що у цьому сезоні Бензема провів за Реал 37 матчів в усіх змаганнях, забив 37 голів та віддав 13 асистів.

Реал зустрінеться з Челсі в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок пройде 12 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна спостерігати на Football.ua.