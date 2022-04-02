Германия

Подвійна гра представника футболіста заради більш грошовитого контракту.

Контракт нападника мюнхенської Баварії Роберта Левандовські добігає кінця вже наступного сезону, тому його поточний клуб усіма можливими засобами намагається знайти шлях до продовження взаємин.

Однак, останнім часом переговори між представниками 33-річного виконавця та керівництвом "Червоної машини" суттєво ускладнилися через присутність фактору каталонської Барселони, яка намагається заманити на свій бік статусного гравця.

Утім, на думку німецької преси, увесь сторонній ґвалт довкола Левандовські є нічим більшим, аніж банальною жагою його агента Піні Захаві чинити тиск на флагмана німецького футболу.

Баварія досі намагається пручатися суттєвому збільшенню заробітної платні своєму футболісту, через що процес переговорів між сторонами постійно затягується.

Окрім того, у футбольної спільноти Німеччини є стійке переконання в тому, що мюнхенський клуб досі сподівається домовитися про контракт із нападником дортмундської Боруссії Ерлінгом Голандом.

У цьому сезоні Левандовські відзначився 45 голами та чотирма гольовими передачами в 37 зіграних матчах.