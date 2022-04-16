Испания

36-річний хорват планує виступати у мадридському гранді до кінця своєї кар'єри.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про майбутнє одного з лідерів півзахисту своєї команди Луки Модріча.

"Лука Модріч завершить свою кар'єру тут, у Реалі. Не знаю, коли, але це станеться – це ідея клубу та самого Луки. У Модріча не буде проблем із продовженням контракту — я порівнюю його з Паоло Мальдіні", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, що контракт Луки Модріча з мадридським Реалом розрахований до літа 2022 року.

У поточному сезоні 36-річний хорват провів у футболці "вершкових" 37 поєдинків, у яких він забив 3 голи та віддав 9 результативних передач.