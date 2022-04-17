Испания

Півзахисник Баєра дуже популярний на міжнародному ринку.

Півзахисник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц у свої 18 років уже є повноцінним лідером "фармацевтів" та одним із найбільших талантів свого покоління в німецькому футболі.

Це твердження підкріплюється його статистикою в поточному сезоні, у якому гравець за 31 матч забив десять голів та віддав 14 результативних передач.

Однак, із початку березня 2022 року юний виконавець знаходиться в лазареті, причиною чого слугувала важка травма хрестоподібної зв’язки, від якої Вірц буде лікуватися аж до початку прийдешнього осіннього періоду.

Саме через це будь-які трансферні чутки довкола Флоріана в найближчу трансферну кампанію позбавлені змістовності, бо охочі клуби навряд чи стануть ризикувати великими грошима заради переходу молодого футболіста з існуючими проблемами зі здоров’ям.

Проте, ніхто не заважає командам планувати своє майбутнє, чим, як повідомляє італійський журналіст Нікола Скіра, і займається наразі каталонська Барселона, розраховуючи на підписання угоди з німцем наприкінці наступного футбольного року.

Нагадаємо, що чинний контракт гравця розрахований до літа 2026 року.