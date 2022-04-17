Испания

Закінчився матч чемпіонату Іспанії.

В рамках 32 туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на Ванда Метрополітано переграв Еспаньол (2:1).

У першому таймі гості були активнішими за "матрасників" та намагались створювати моменти. Атлетіко навпаки у першій половині гри був дуже пасивний.

Другий там був дещо цікавішим. На 52 хвилині господарі забили гол, автором якого став Карраско після пасу від Куньї.

Згодом центральний хавбек Атлетіко Жоффрей Кондогбіа підвів команду, залишив її вдесятьох. Мабуть, на другу жовту той момент не тягнув, адже м'яч влучив у руку після рикошету. Арбітр розцінив його інакше.

Цим моментально скористався Рауль де Томас. Один з найкращих страйкерів чемпіонату класно виконав штрафний удар, прошив лівий нижній кут воріт — 1:1.

На 90+7 хвилині матчу арбітр все ж виправився за вилучення Кондогбіа, та призначив пенальті у ворота гостей. Карраско підійшов до м'яча та забив — 2:1.

Атлетіко - Еспаньол 2:1

Голи: Карраско, 52, 90+7 — де Томас, 74