Испания

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють андалузька Севілья та мадридський Реал.

Андалузька Севілья зіграє на Рамон Санчес Пісхуан центральний матч 32-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реалу.

Хулен Лопетегі, після перемоги над Гранадою (4:0), вирішив використати з перших хвилин Акунью на лівому фланзі захисту, тоді як Ламела відправився до центральної вісі, а Корона та Гомес розташуються обабіч Мартіаля в атаці.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги поразки від Челсі (2:3) з подальшим проходом до півфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА, випустив Лукаса Васкеса на лівий фланг захисту, а Камавінга знову зіграє в центральній трійці, тоді як Вальверде відправився на правий фланг атаки.

Севілья: Буну — Навас, Кунде, Дієго Карлос, Акунья — Хордан, Ламела, Ракітіч — Корона, Мартіаль, Гомес.

Запасні: Дмітровіч, Монтіель, Аугустінссон, Окампос, Гудель, Мунір, Мір, Ен-Несірі, Ділейні, Торрес, Діас, Вальенте.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Л. Васкес — Модріч, Камавінга, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.