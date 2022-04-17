Андалузька Севілья зіграє на Рамон Санчес Пісхуан центральний матч 32-го туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реалу.

Хулен Лопетегі, після перемоги над Гранадою (4:0), вирішив використати з перших хвилин Акунью на лівому фланзі захисту, тоді як Ламела відправився до центральної вісі, а Корона та Гомес розташуються обабіч Мартіаля в атаці.

Карло Анчелотті, на тлі перемоги поразки від Челсі (2:3) з подальшим проходом до півфінальної стадії Ліги чемпіонів УЄФА, випустив Лукаса Васкеса на лівий фланг захисту, а Камавінга знову зіграє в центральній трійці, тоді як Вальверде відправився на правий фланг атаки.

Севілья: Буну — Навас, Кунде, Дієго Карлос, Акунья — Хордан, Ламела, Ракітіч — Корона, Мартіаль, Гомес.

Запасні: Дмітровіч, Монтіель, Аугустінссон, Окампос, Гудель, Мунір, Мір, Ен-Несірі, Ділейні, Торрес, Діас, Вальенте.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Л. Васкес — Модріч, Камавінга, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Начо, Асенсіо, Бейл, Родріго, Іско, Діас, Марін.

Гра Севілья — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.