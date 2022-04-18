Испания

Мадридський колектив був вимушений відігравати два пропущені м'ячі після перерви.

Календар матчів мадридського Реалу останнім часом помітно ускладнився, бо команда Карло Анчелотті намагається здобували звитяги на всіх фронтах, що в свою чергу потребує від них неабияких зусиль. Ситуація була актуальна й для матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги на полі Рамон Санчес Пісхуан, який фактично міг стати для "бланкос" попереднім до чемпіонства, бо команда Карло Анчелотті змагалася на чужому полі проти андалузької Севільї. "Нервіонці", разом із каталонською Барселоною та мадридським Атлетіко, належали до зони прямих переслідувачів "галактікос", проте кожна їх похибка мала всі шанси на те, аби стати фатальною.

Певна річ, що столичний колектив десь почував напругу у власних ногах, коли виходив грати черговий поєдинок із великим ступенем відповідальності. Господарі поля цим залюбки користалися на початку зустрічі, коли сміливо пішли в позиційний наступ. На цьому тлі, допоки Реал зберігав гнучкість в обороні, особливих проблем у нього не було — десь Мартіаль міг завдати різкого пострілу із середньої дистанції, проте сукупне становище доволі врівноваженим.

Усе змінилося на 21-й хвилині, коли перед власним штрафним Лука Модріч збив Гомеса, після чого зі стандарту підкрученим ударом Ракітіч немов рукою поклав м’яча в лівий нижній кут крізь стінку, яка кудись розбіглася. І майже одразу "нервіонці" подвоїли перевагу, коли Мілітао не встиг зреагувати на ривок Корони до лівого флангу штрафного, услід за яким відбулася передача на порожні ворота для Ламели.

Колектив Хулена Лопетегі вражав спокоєм у під час реалізації власних нагод при тому, що не дозволів суперникам геть нічого демонструвати у відповідь в атаці. Реал міг записати на свій рахунок тільки постріл від Бензема з середньої дистанції прямо до рук Буну, у той час як Камавінга відзначився пошкодженням, яке його підкат у центрі поля спричинив для Мартіаля. Форварда Севільї довелося змінювати ще до перерви, а після її закінчення Лопетегі залучив до гри ще й Гомеса.

Ізбоку Анчелотті натомість замість усе того ж Камавінги вийшов Родріго, що давало нам можливість зрозуміти початок перебудови в складі вершкових. Наслідки змін було помітно майже одразу: на 50-й хвилині блискавична гра в пас на лівому фланзі від Вінісіуса та Карвахаля завершилася гольовим прострілом на свіжого бразильського футболіста, що геть вибила ґрунт із-під ніг гравців господарів.

Севілья не здійснила спроб змінити власне становище шляхом створення гольових нагод, тому вимушена була лише спостерігати за тим, як під кінець гри її піджали до штрафного футболісти суперників. Реал у підсумку дотиснув "нервіонців" до власної перемоги, передумови до якої помітні були ще під час завершення подачі з правого флангу на дальній стійці від Вінісіуса на 74-й хвилині, проте арбітр побачив гру рукою в нападника, хоча й гравці мадридського клубу намагалися спростувати його рішення.

Сперечався разом із іншими й Начо, за що в підсумку отримав попередження ще до моменту появи на футбольному полі, а вже після цього відзначився в воротах суперників фактично з першого дотику, завершивши простріл із правого флангу від Карвахаля. Реал багато часу не мав у своєму розпорядженні, однак Каріму Бензема й десяти напружених хвилин наприкінці гри вистачило для того, аби в підсумку забити черговий переможний м’яч власної команди. Родріго асистував партнерові прострілом із правого флангу штрафного, після чого захист Севільї дав французу зробити аж три дотики перед власними воротами. Розвалилася команда Лопетегі майже з самого початку другого тайму.

У наступному турі андалузька Севілья зіграє в гостях проти Леванте, а мадридський Реал зробить вояж до Осасуни.Севілья —2:3Ракітіч, 21, Ламела, 25 — Родріго, 50, Начо, 82, Бензема, 90+2Буну — Навас, Кунде, Дієго Карлос, Акунья (Гудель, 63) — Хордан, Ламела (Окампос, 72), Ракітіч — Корона (Аугустінсон, 62), Мартіаль (Мір, 41), Гомес (Торрес, 46).Куртуа — Л. Васкес (Начо, 82), Мілітао, Алаба, Карвахаль — Модріч (Асенсіо, 88), Камавінга (Родріго, 46), Кроос — Вальверде, Бензема (Діас, 90+5), Вінісіус.Попередження: Мартіаль, Дієго Карлос, Торрес, — Камавінга, Начо, Діас