Испания

Футболісти відзначилися благодійним вчинком.

Триває черговий виток агресії проти України, через що міжнародна підтримка нашої країни має тільки посилюватися.

Відомі футбольні особистості також долучаються як до інформаційного спротиву, так і до благодійних кампаній.

Зокрема, нападник Фуенлабради Ромна Зозуля та голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін відвідали українських біженців у Мадриді та, звісно, зіграли з деякими з них у футбол.

"За час повномасштабного вторгнення рашистів в Україну, Іспанія прийняла понад 25 тисяч українських біженців.

Разом з Андрієм Луніним приїхали до родин українців в Мадриді, які вимушено покинули свої домівки.

Війна, на жаль, залишає свої шрами на найуразливіших категоріях населення — дітях. У центрі, який відвідали, наразі перебуває 80 діток. Ми намагалися їх максимально відволікти і повернути до мирного життя. Зі старшими — зіграли товариський матч. Перемогла, звісно, Україна", — розповів на свої сторінці в соцмережі нападник.

Нагадаємо, що раніше футболісти та представники тренерського штабу Прикарпаття стали на захист України в складі ЗСУ.