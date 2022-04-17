Украина: Первая лига

Майже весь колектив Першої Ліги пішов захищати Україну від росіян.

Команда Першої ліги – Прикарпаття з Івано-Франківська – практично у повному складі вступила до лав ЗСУ. Про це повідомляє ТК Футбол 1/2/3.

Відразу 14 футболістів та тренерів клубу склали присягу на вірність українському народу.

"Був певний страх, щоб тут не заважати. В армії професіонали своєї справи добре знають, чим займатися. Це як взяти у професійну команду футболіста з району: він лише заважатиме. Так само і взяти футболіста до армії, який нічого не вміє. Саме це стримувало, щоб не бути зайвим, не заважати.

Але коли нам пояснили, що нас готуватимуть поступово, дадуть усі ази, як тримати зброю, воювати та захищати Україну, ми ухвалили таке рішення та вступили до ЗСУ. Нас уже познайомили з автоматом, навчили його розбирати, чистити, стріляти. Тож всьому поступово навчимося", — прокоментував рішення команди її гравець Василь Цюцюра.

Після першої половини сезону Прикарпаття набрало 28 очок після 20 турів та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги.