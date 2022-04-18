Испания

Контракт іспанця із Реалом розрахований до літа 2023 року.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки, які пов'язують півзахисника його команди Марко Асенсіо із можливим переходом до Мілана.

"В Асенсіо відмінна якість. Я не знаю, що буде з його майбутнім. Можу сказати, що наразі він веде переговори з Реалом та обговорює новий контракт. Асенсіо завжди допомагає команді", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабриціо Романо.

Цього сезону Марко Асенсіо провів у футболці Реала 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів і віддав 1 асист.

Поточний контракт іспанського плеймейкера зі "вершковими" закінчується влітку 2023 року.