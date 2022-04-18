Контракт іспанця із Реалом розрахований до літа 2023 року.
Марко Асенсіо, Getty Images
18 апреля 2022, 21:04
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки, які пов'язують півзахисника його команди Марко Асенсіо із можливим переходом до Мілана.
"В Асенсіо відмінна якість. Я не знаю, що буде з його майбутнім. Можу сказати, що наразі він веде переговори з Реалом та обговорює новий контракт. Асенсіо завжди допомагає команді", — цитує слова Анчелотті журналіст Фабриціо Романо.
Цього сезону Марко Асенсіо провів у футболці Реала 36 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів і віддав 1 асист.
Поточний контракт іспанського плеймейкера зі "вершковими" закінчується влітку 2023 року.