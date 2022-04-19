Испания

Досвідчений фахівець розпочав самостійну кар'єру в Іспанії.

Колишній гравець та тренер Реала Айтор Каранка став новим головним коучем Гранади. Про це повідомляє прес-служба клубу.

На своїй посаді Каранка змінив Рубена Торресілью, який виконував обов'язки головного тренера клубу після звільнення Роберто Морено.

Поки що невідомо, на скільки підписаний контракт із 48-річним фахівцем. Дебютує він у матчі проти мадридського Атлетіко.

Кар'єра Айтора Каранки на посаді головного тренера була відзначена тривалим періодом роботи в Англії Він очолював Бірмінгем, Ноттінгем Форест і Міддлсбро, з якими він досягнув підвищення до Прем'єр-ліги .