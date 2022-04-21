Испания

Мадридці впевнено рухаються за трофеем Ла Ліги.

В рамках 33 туру іспанської Ла Ліги мадидський Реал на виїзді переграв Осасуну і рахунком 1:3.

Команда Карло Анчелотті домінувала у першій половині гри, але й Осасуна здивувала. Рахунок відкрив на 12 хвилині Давід Алаба. Господарям знадобилось тільки розвести м'яч з центру поля, щоб одразу зрівняти рахунок. Автором забитого м'яча став Будімір. Але перед перервою мадридці знову вийшли вперед. Асенсіо не схибив по порожнім воротам — 1:2.

Другий тайм хоча й не був гольовим, але не менш цікавим. На 51 хвилині гості заробили пенальті. Бензема підійшов до м'яча, пробив, але Еррера парирував. Згодом, через декілька хвилин, арбітр знову указав на 11-метровий у ворота Осасуни. Знову Бензема і знову класний сейв від Еррери. Так і не судилося Каріму у цьому матчі забити. Реал забив третій на 90+6 хвилині. Крапу в грі поставив Васкес.

Осасуна — Реал 1:3

Голи: Будімір, 13 — Алаба, 12, Асенсіо, 45, Васкес, 90+6

Нереалізований пенальті: Бензема, 52 (Воротар), 59 (Воротар).

Осасуна – Еррера, Відаль, Арідане, Давід Гарсія, Хосе Анхель (Барха, 68), Рубен Гарсія (Санчес, 46), Брашанац (Роберто Торрес, 80), Мартінес (Ойер Санхурхо, 68), Монкайола, Чімі Авіла (Барберо, 85), Будімір.

Реал Мадрид – Куртуа, Алаба (Карвахаль, 46), Мілітао, Начо, Себальос (Кроос, 71), Вальверде, Камавінга (Іско, 74), Васкес, Бензема, Асенсіо, Родріго (Вінісіус Жуніор, 90).

Предупреждения: Камавінга, Брашанац, Мілітао, Начо.