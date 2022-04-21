Испания

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Реал Сосьєдад та каталонська Барселона.

У рамках 33-го туру Реал Сосьєдад буде приймати на власному полі каталонську Барселону.

Іманол Альгуасіль, на тлі нічиєї проти севільського Бетіса (0:0), вирішив використати з перших хвилин Сальдуа праворуч у захисті, над яким розташується Янузай.

Хаві, після поразки від Кадіса (0:1), зробив ставку на Дані Алвеса праворуч у захисті, куди також повернувся Піке, а Обамеянг очолить атаку "блаугранас".

Реал Сосьєдад: Реміро — Сальдуа, Ле Норманн, Субельдія, Ріко — Янузай, Субіменді, Меріно, Рафаель — Сьорлот, Ісак.

Запасні: Раян, Аєса, Пачеко, Елустондо, Горосабель, Муньос, Гуріді Ільярраменді, Мартін, Гевара, Джуахра, Порту.

Барселона: тер Штеген — Дані Алвес, Араухо, Піке, Альба — Гаві, Бускетс, Ф. де Йонг — Дембеле, Обамеянг, Ферран.

Запасні: Нето, Царевіч, Дест, Пуч, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ніко, Ленгле, Л. де Йонг, Мінгеса, Гарсія.



Гра Реал Сосьєдад — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua