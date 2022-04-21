Испания

Орендований у Шахтаря захисник підпише повноцінний контракт.

Реал буквально місяць тому підписав на правах орендної угоди захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, мадридці вже готові активувати опцію викупу молодого бразильця.

Джерело стверджує, що Реал заплатить відразу 10 мільйонів євро, ще стільки ж як бонуси. Контракт буде підписано до літа 2026 року.

Нагадаємо, Тобіас приєднався до Шахтаря взимку, пройшов збори з командою, але не встиг дебютувати за український клуб через війну в Україні.