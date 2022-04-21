Украина

Футболіст продовжить кар'єру в Австрії.

Австрійський Зальцбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда Шахтаря Фернандо.

З бразильским нападником підписаний повноцінний контракт на п'ять років, до літа 2027 року. Повідомляється, що з Шахтарем досягнута домовленість про трансфер.

"Останні кілька місяців були для мене непростими, тому я ще більше схвильований, що можу грати тут. У дискусіях зі спортивним директором і тренером я відчув, що вони дійсно хочуть мене тут", — сказав Фернандо.

"Ми дуже щасливі, що змогли виграти боротьбу за абсолютного гравця мрії. Фернандо ідеально відповідає нашій філософії!", — розповів спортивний директор клубу Крістоф Фройнд.