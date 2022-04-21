Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Севілья в рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Іспанії вирушила в гості до Леванте і здобула перемогу.

Підопічні Хулена Лопетеги влучили у ворота суперника тричі, на що левантійці відповіли двічі.

Огляд матчу:

Леванте - Севілья 2:3

Голи: Моралес, 22, Сольдадо, 87 – Корона, 14, 27, Кунде, 81

Леванте: Карденас – Мірамон (Сараккі, 77), Постіго (Дуарте, 39), Везу (Кантеро, 76), Робер, Сон – Радоя, Мелеро (Барді, 66), Пепелу – Моралес, Дані Гомес (Сольдадо, 76).

Севілья: Буну — Навас (Монтьєль, 55), Дієго Карлос, Кунде, Акунья (Аугустінссон, 85) — Ракітіч, ​​Гомес (Олівер Торрес, 72) — Окампос, Жордан (Ділейні, 55), Корона — Ен-Несірі (Рафа Мир) , 72).