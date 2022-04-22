Испания

Команда Хаві перемогла вперше за три останніх зустрічі.

Каталонська Барселона прагне в цьому сезоні зачепитися подай за друге місце в підсумковій турнірній таблиці, однак із результатами, які команда Хаві демонструє, наприклад, в матчі проти Кадіса (0:1) кількома днями раніше, мріяти про серйозні здобутки навіть у 33-му турі все ще зарано. Та й взагалі, "блаугранас" на поточному тижні отримали одразу три матчі в свій і без того складний графік, тому відпочинку геть не мали.

Саме тому виїзд в Сан-Себастьян на завжди гарячий стадіон Аноета був для підопічних Хаві зовсім не на часі. Тим паче, що Іманол Альгуасіль вивів свою команду до такої форми, що вона програла лише в одній грі з останніх восьми матчів. Для змагання за місце в зоні єврокубків цих показників було достатньо, проте й конкуренти не ловлять ґав, очікуючи на будь-яку похибку "королівських".

Сосьєдад знову вирішив зіграти на власному полі проти фаворита пари з низьким відсотком тримання м’яча у власних ногах, однак нав’язати якісний пресинг також не зміг. Барселона цим скористалася доволі швидко, коли на 11-й хвилині з другої спроби знайшла можливість уразити ворота Реміро. Дембеле від правого кута воротарського спочатку влучив у дальню стійку, завершуючи подачу з лівого флангу, а вже другим темпом Ферран Торрес із цієї зони вдало подав на голову Обамеянгу майже на пусті ворота.

Каталонці й у подальшому намагалися брати більшістю володіння м’ячем на чужій половині, проте спроби підкруток від Феррану постійно проходили повз ворота, як і постріл від Обамеянгу наприкінці першого тайму під час контратаки. "Королівські" в той час почали потроху сміливішати, роблячи власні спроби позиційного наступу, однак створили лише один гольовий момент — постріл із правого флангу штрафного від Ісака пройшов повз дальню стійку. Із таким доробком мало на що можна було претендувати в цій грі.

Друга половина гри розпочалася з вибухового моменту Серлота, який невдало замкнув подачу Янузая з лівого флангу на дальню стійку, пробивши над воротами, що в свою чергу завдало темпу ходи усім іншим подіям після перерви. Сосьєдад почав підтискати суперників на чужій половині, а несподіване пошкодження коліна в Араухо досить швидко прийшлося їм на снаги.

Однак, не дивлячись на це, як таких моментів у господарів поля все ще було не надто багато. Можна було пригадати постріл усе того ж Серлота з гострого кута на лівому фланзі штрафного, з яким удалося впоратися тер Штегену, а також дальній удар Сальдуа вже під завісу зустрічі. Окрім цього, Барселона поралася в захисті незвично вдало, що в підсумку дозволило їй втриматися осторонь від великих негараздів, появу яких мав би гарантувати фінальний штурм від суперників, якби він зрештою був хоча б трохи вдалим.

У наступному турі Реал Сосьєдад зіграє в гостях проти Райо Вальєкано, а каталонська зустрінеться дома з тим же суперником на тиждень раніше.Реал Сосьєдад —0:1Обамеянг, 11Реміро — Сальдуа (Горосабель, 81), Ле Норманн, Субельдія (Гевара, 90+3), Ріко — Янузай (Мартін, 87), Субіменді, Меріно, Рафінья (Гуріді, 82) — Сьорлот, Ісак (Порту, 87).тер Штеген — Дані Алвес (Дест, 66), Араухо (Гарсія, 55), Піке (Ленгле, 82), Альба — Гаві, Бускетс, Ф. де Йонг — Дембеле, Обамеянг (Л. де Йонг, 83), Ферран.Попередження: Араухо, Гаві.