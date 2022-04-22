Мадридський Реал планує найближчим часом підписати новий контракт із захисником Едером Мілітао.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, нова угода із бразильцем не залежить від можливого переходу в клуб Антоніо Рюдігера.

Також Романо повідомив, що у клубі вже готують нові контракти для півзахисника Луці Модрічу та вінгеру Вінісіусу Жуніора.

Контракт Мілітао з Реалом дійсний до літа 2025 року. Угода з Модрічем закінчується вже влітку 2022, а з Вінісіусом — у 2024 році.