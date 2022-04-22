Испания

Клуб веде перемовини зі своїми футболістами.

Мадридський Реал планує найближчим часом підписати новий контракт із захисником Едером Мілітао.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, нова угода із бразильцем не залежить від можливого переходу в клуб Антоніо Рюдігера.

Також Романо повідомив, що у клубі вже готують нові контракти для півзахисника Луці Модрічу та вінгеру Вінісіусу Жуніора.

Контракт Мілітао з Реалом дійсний до літа 2025 року. Угода з Модрічем закінчується вже влітку 2022, а з Вінісіусом — у 2024 році.