Испания

До вашої уваги пряма трансляція фінального поєдинку Кубка Іспанії-2021/22.

У рамках фіналу поточного розіграшу Кубка Іспанії на нас чекає протистояння між Челсі та Крістал Пелес, яке пройде на стадіоні Естадіо де-ла-Картуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фінал Кубка Іспанії. Бетіс — Валенсія. Напередодні

Стежити за всіма подіями цієї зустрічі, в якій визначиться володар трофею, ви можете на Football.ua.

Сервіс MEGOGO проведе безкоштовну трансляцію матчу Бетіса проти Валенсії на території України. Початок о 23:00 за київським часом.

Відео онлайн-трансляція матчу