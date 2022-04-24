Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Іспанії.

У вирішальному поєдинку в битві за цьогорічний Кубок Іспанії севільський Бетіс скористався підтримкою Естадіо де-ла-Картуха, який розташований у місті базування "зелено-білих", під час серії післяматчевих пенальті проти Валенсії. Команда Мануеля Пеллегріні ще під час першого тайму не зуміла втримати перевагу в один м’яч, після чого долю гри вирішив промах Юнуса Муса у футбольній лотереї.

Огляд матчу:

Бетіс — Валенсія 1:1 (серія пенальті — 5:4)

Голи: Іглесіас, 11 — Дуро, 30.

Бетіс: Браво — Бельєрін, Бартра, Песселля, Морено (Міранда, 105) — Каналес (Тельо, 111), Вільям Карвальо (Гуардадо, 102), Родрігес — Хуанмі (Хоакін, 86), Фекір (Руїбаль, 111), Вілліан Жозе, 102).

Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є (Муса, 100), Габріел Пауліста, Альдерете, Діакабі, Гайя — Гільямон (Рачич, 85), Солер, Моріба (Тьєррі Коррея, 79) — Гедеш, Дуро (Хіль, 85).

Попередження: Карвалью, Песселья, Іглесіас, Тельо — Габріел Пауліста, Гільямон, Альдерете, Коррея, Солер.