Испания

30-річний іспанець розпочав зустріч на лаві запасних.

Ейбар у матчі 37 туру іспанської Сегунди обіграв Малагу з рахунком 3:1.

Цю зустріч нападник Ейбара Фран Соль, арнедований у київського Динамо, розпочав на лаві запасних.

30-річний іспанець вийшов на поле при рахунку 1:1 на 76 хвилині зустрічі, після чого встиг оформити дубль та принести своїй команді перемогу, забивши на 78 та 96 хвилинах.

Нинішнього сезону Соль провів 26 поєдинків, у яких забив п'ять голів.

Після 37 турів Ейбар очолює турнірну таблицю Сегунди, набравши 71 очко, випереджаючи Альмерію, яка має 67 балів і гру в запасі. В активі Малаги — 41 бал і 18 рядок.

Раніше повідомлялося, що Соль прийняв у себе біженців з України.