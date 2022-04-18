Испания

Форвард Ейбара написав пост підтримки українською мовою.

Орендований нападник київського Динамо Фран Соль, який зараз виступає за Ейбар, прийняв у себе вдома сім'ю біженців з України. Про це повідомив сам футболіст на своїй сторінці у твіттері.

"Будь- яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі.

Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні!", - написав Соль.

Діюча орендна угода з іспанським форвардом розрахована до кінця нинішнього сезону.