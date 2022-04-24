Испания

Керманич Валенсії прокоментував поразку в фіналі Кубку Іспанії.

Напередодні Валенсія поступилася севільському Бетісу в фіналі Кубку Іспанії за підсумками захоплюючої серії пенальті (1:1, 4:5 – пен.).

Бетіс — Валенсія 1:1 (серія пенальті — 5:4) Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "кажанів" Хосе Бордалас після завершення поєдинку зробив висновки стосовно виступу власної команди звітного вечору.

"Я пишаюся хлопцями. Мені дуже шкода гравців та наших уболівальників. Ми хотіли подарувати фанатам Кубок, але змогли цього зробити.

Програвати фінал завжди важко. Нам сумно, але це — частина футболу. У той самий час, ми пишаємося гравцями та нашими вболівальниками, які завжди були з командою.

Це додало нам сил, а хлопці віддали абсолютно всіх себе. Команда потребує швидкого відновлення після цієї гри.

Зараз ми сумуємо, гравці, уболівальники, але ми повинні підвестися на ноги, подивитися на сьогодення, тому що тепер ми повернулися, щоб змагатися в Ла Лізі.

Ми повинні зробити все, щоб наші фанати відчували себе краще, аніж зараз. Прикро, бо команда зробила все для перемоги.

Рішення щодо виконавців ударів у серії пенальті залишається за тренером. Завжди розмовляю з футболістами перед цим. Дехто втомився, і щоб зробити вирішальний удар, ми вибирали тих, хто був більш упевнений у своїх силах. Юнус Муса зазнав невдачі, але це також частина футболу.

Наразі я не можу говорити щодо мого майбутнього. Я тренер, і мені потрібно відновити настрій команди. Ми повинні подякувати їм, тому що я дуже пишаюся ними. Побачимо, що буде в майбутньому. Ми всі хотіли грати в футбол та пробитися до єврокубків. Останнього, нажаль, не сталося.

Проти нас грала чудова команда. Бетіс — дуже серйозний суперник. Ми знали, що під час гри в нас будуть виникати моменти. У нас були дуже хороші моменти на початку другого тайму, а також був момент у Солера ближче до завершення гри", — заявив іспанський фахівець.

Валенсія повернеться до розіграшу Ла Ліги домашнім матчем проти Леванте.