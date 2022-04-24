Испания

Керманич Барселони прокоментував ситуацію в чемпіонських перегонах.

Сезон іспанської Ла Ліги поступово добігає кінця, але вже майже ні в кого не має сумнівів, що мадридський Реал зрештою зуміє стати чемпіоном країни ще за кілька турів до офіційного кінця змагань.

Єдиною командою, яка може стати цьому на заваді, залишається каталонська Барселона, та й їй ще доведеться для цього якось подолати прірву в 15 очок, за умови однієї гри в запасі та п’яти турів до завершення сезону.

Зрештою, із майбутнім титулом для "бланкос" погоджується й головний тренер "блаугранас" Хаві, давши інтерв’ю перед грою проти Райо Вальєкано цими вихідними.

"Наразі для нас дуже багато речей стоять на шалях терезів: місце в Лізі чемпіонів на наступний рік та друга сходинка в турнірній таблиці.

Будемо реалістами, перемога в Ла Лізі практично неможлива. Примирення з цим — не найкраще відчуття, яке супроводжувало нас останні кілька ігор.

Ми повинні бути дуже терплячими. Зараз триває лише перший рік нашого спільного проекту. Наступного року ми спробуємо боротися за те, щоб завойовувати титули.

Сьогодні — Всесвітній день книги. У Барселони цей сезон це взагалі суцільні твори різних жанрів. Була наукова фантастика у вигляді 4:0 на Бернабеу, був справжнісінька фантастика жахів, коли в нас у листопаді не було належної кількості готових до гри футболістів та скрутне становище в таблиці.

Ми повинні розуміти, що зараз перебуваємо в епосі пост-Мессі. Нагоди виграти титули за таких умов також не було, тож ми маємо залишатися реалістами.

Якщо все буде добре, то Фаті має повернутися до матчу проти Мальорки наприкінці сезону. Стан Піке наразі невідомий, бо останні два-три місяці йому постійно дошкуляють травми.

Щодо наступного сезону, то наразі ми плануємо трансфери, однак наша спроможність безпосередньо залежить від економічного клімату в клубі. Ми стежимо за ситуацією. Для того, аби когось купити, потрібно щоб хтось від нас пішов", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що матч Барселона — Райо Вальєкано відбудеться 24 квітня, о 22:00 за київським часом.