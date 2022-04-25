Испания

Гол Альваро Гарсії приніс до активу Райо три набрані очки.

Завершився перенесений поєдинок 21 туру іспанської Ла Ліги, в якому каталонська Барселона приймала на своєму полі Райо Вальєкано.

Підопічні Хаві Ернандеса зазнали мінімальної поразки від гостей, збільшивши своє відставання від лідируючого в таблиці мадридського Реала до 15 очок.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Альваро Гарсія на сьомій хвилині.

Варто зазначити, що до завершення цьогорічного чемпіонату Іспанії залишилося лише п'ять матчів. Щоб упустити чемпіонство, Реалу потрібно не набрати жодного очка в останніх зустрічах Ла Ліги, а Барселоні — набрати максимальну кількість очок.

Барселона — Райо Вальєкано 0:1

Гол: Альваро Гарсія, 7

Барселона: тер Штеген – Дест (Ленгле, 46), Араухо, Ерік Гарсія (Траоре, 71), Альба – Френкі де Йонг (Ніко Гонсалес, 60), Бускетс, Гаві – Дембеле, Обамеянг (Люк де Йонг, 71) , Ферран Торрес (Депай, 60)

Райо Вальєкано: Дімітрієвський – Балью, Мараш, Катена, Фран Гарсія – Комесанья (Сісс, 56), Валентін (Трехо, 67) – Паласон (Маріо Ернандес, 87), Унаї Лопес (Маріо Суарес, 87), Альваро Гарсія – Нтека (Гвардіола, 56)

Попередження: Люк де Йонг, Дембел, Альба- Комесанья, Балью, Паласон, Маріо Ернандес, Трехо, Катена