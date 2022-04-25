Испания

Нападник планує завершити кар’єру в 41 рік.

Севільський Бетіс на минулих вихідних здобув перемогу в фінальному поєдинку Кубку Іспанії проти Валенсії в серії пенальті (1:1, 5:4 — пен.).

Бетіс — Валенсія 1:1 (серія пенальті — 5:4) Відео голів та огляд матчу

Ця звитяга мала б стати ефектним завершальним акордом у кар’єрі 40-річного нападника "зелено-білих" Хоакіна Санчеса Родрігеса, який здобув третій подібний трофей — двічі з Бетісом (2004/05, 2021/22) та один із Валенсією (2007/08).

Однак, під час святкування визначної перемоги перед 40 тис. вболівальниками на Беніто Вільямарин Хоакін зробив несподіване оголошення.

"Я не знаю, чи зіпсую я собі всі наміри та плани, які вже встиг побудувати, проте шкодувати за цим не буду. Я збираюся підписати контракт ще на один рік!", — заявив іспанський виконавець.

JOAQUÍN SÁNCHEZ ANUNCIA QUE SE QUEDARÁ UNA TEMPORADA MÁS EN EL REAL #BETIS. Cumplirá los 41 años jugando en el equipo de sus amores. pic.twitter.com/XrZ5nljojT — Pedro J. González (@PGonzalezMedina) April 24, 2022

Зауважимо, що в поточному сезоні 40-річний виконавець зіграв 32 матчі, забивши два голи та зробивши чотири гольові передачі.