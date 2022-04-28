Испания

Форвард Реалу набрав шокуючу форму.

Черговий місяць у розіграші іспанської Ла Ліги майже добіг свого кінця, тому організатори турніру вирішили вчергове запитати вболівальників про те, кого вони вважають найкращим виконавцем у турнірі в квітні 2022 року.

До переліку претендентів увійшли наступні футболісти:

– П’єр-Емерік Обамеянг (Барселона) / 5 матчів, 2 голи (Леванте, Реал Сосьєдад);

– Хосе Луїс Моралес (Леванте) / 4 матчі, 5 голів (Вільярреал-2, Барселона, Гранада, Севілья), 3 гольові передачі;

– Карім Бензема (Реал Мадрид) / 4 матчі, 3 голи (Сельта-2, Севілья);

– Анте Будімір (Осасуна) / 4 матчі, 4 голи (Бетіс, Алавес, Валенсия, Реал Мадрид);

– Борха Майораль (Хетафе) / 4 матчі, 2 голи (Сельта-2);

– Ведат Мурікі (Мальорка) / 4 матчі, 2 голи (Атлетико, Алавес);

– Йохан Мохіка (Ельче) / 3 матчі, 1 гол (Мальорка), 1 гольовий пас.

Обрати найбільш гідного нагороди, на вашу думку, гравця можна нижче в цій публікації та на сайті партнерів Ла Ліги.