Испания

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Реал у рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Еспаньйол.

Реал — Еспаньйол

Субота, 30 квітня, 17.15. Стадіон Сантьяго Бернабе, Мадрид. Головний арбітр зустрічі – Хуан Мартінес Мунуера.

Реал підходить до цієї зустрічі, з суттєвим запасом очолюючи турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Вже у цьому турі команда Карло Анчелотті може офіційно оформити перемогу у Ла Лізі, якщо не програє. У минулому турі "вершкові" грали проти Осасуни і здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1.

Однак треба розуміти, що Реал, з великою ймовірністю, гратиме в даній зустрічі дублюючим складом. Для команди Карло Анчелотті на даний момент найбільший пріоритет – зустріч з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. Мадридці програли у першому матчі з рахунком 3:4, але мають шанси пробитися далі.

Еспаньйол, у свою чергу, вже можна сказати гарантував собі збереження прописки, а от зачепитися за зону єврокубків точно не може. Зважаючи на це, "папуги" зможуть показати себе у всій красі в цій зустрічі, не особливо переживаючи за підсумковий результат. У минулому турі Еспаньйол мінімально поступився Райо Вальєкано з мінімальним рахунком.

У першому колі Реал примудрився поступитися Еспаньйолу з рахунком 1:2, але статистика особистих зустрічей в останніх п'яти іграх на боці мадридців.

Дуже хочеться вірити, що Карло Анчелотті під час ротації складу не забуде і про воротарську позицію. Хотілося б, щоб Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та разом із командою виграв чемпіонський титул.

Крім того, у мадридців серйозні кадрові втрати, особливо в обороні – Алаба, Мілітао та Начо.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Алаба, Азар, Йовіч, Гутьерес, Мілітао, Начо — Баре

Під питанням: Хіль

Цікаві факти:

Реал забив принаймні 2 голи в 19 з 21 останнього домашнього матчу проти Еспаньйола у всіх турнірах.

Реал виграв останні 8 домашніх матчів проти Еспаньйола у всіх турнірах.

Мадридський Реал у своїх останніх 6 домашніх матчах проти Еспаньйола у всіх змаганнях не пропустив.

Реал забив менше 2,5 м'ячів у своїх останніх 4 домашніх матчах проти Еспаньйола у всіх турнірах.

У 6 з останніх 7 ігор Еспаньйола (Ла Ліга) було забито менше 2,5 м'ячів.

Реал Мадрид забив принаймні 2 голи в 6 з останніх 7 матчів (Ла Ліга).

Еспаньол не зміг виграти останні 6 виїзних матчів (Ла Ліга).