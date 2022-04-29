Захисник Вільярреалу Серж Ор'є прокоментував свій досвід роботи із Жозе Моуріньо.

Івуарієць вважає фахівця дуже добрим педагогом.

"Одного разу ми посварились через обрану ним тактику. Я пішов до його кабінету та все йому висловив. Він вміє слухати гравців, а потім вже говорить все, що думає. Наступного дня ми вирішили цю проблему.

"Іноді ти ненавидиш Моуріньо та хочеш його вбити, але його характер — це характер переможця. Я нічого проти нього не маю, він дуже добрий тренер та мотиватор", — вважає Ор'є.

Раніше захісник висловився щодо ігрових проблем ПСЖ.