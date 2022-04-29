Испания

Екс-футболіст Тоттенгему висловився щодо португальского наставника.

Захисник Вільярреалу Серж Ор'є прокоментував свій досвід роботи із Жозе Моуріньо.

Івуарієць вважає фахівця дуже добрим педагогом.

"Одного разу ми посварились через обрану ним тактику. Я пішов до його кабінету та все йому висловив. Він вміє слухати гравців, а потім вже говорить все, що думає. Наступного дня ми вирішили цю проблему.

"Іноді ти ненавидиш Моуріньо та хочеш його вбити, але його характер — це характер переможця. Я нічого проти нього не маю, він дуже добрий тренер та мотиватор", — вважає Ор'є.

Раніше захісник висловився щодо ігрових проблем ПСЖ.