Екс-футболіст Тоттенгему висловився щодо португальского наставника.
серж ор'є, getty images
29 апреля 2022, 20:45
Захисник Вільярреалу Серж Ор'є прокоментував свій досвід роботи із Жозе Моуріньо.
Івуарієць вважає фахівця дуже добрим педагогом.
"Одного разу ми посварились через обрану ним тактику. Я пішов до його кабінету та все йому висловив. Він вміє слухати гравців, а потім вже говорить все, що думає. Наступного дня ми вирішили цю проблему.
"Іноді ти ненавидиш Моуріньо та хочеш його вбити, але його характер — це характер переможця. Я нічого проти нього не маю, він дуже добрий тренер та мотиватор", — вважає Ор'є.
Раніше захісник висловився щодо ігрових проблем ПСЖ.