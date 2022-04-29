Испания

Команди обмінялися забитими голами.

Севілья в рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Кадіс та зіграла внічию з рахунком 1:1.

Підопічні Хулена Лопетегі змогли відкрити рахунок уже на сьомій хвилині зустрічі зусиллями Ен-Несірі, але пропустили у середині другого тайму.

Севілья — Кадіс 1:1

Голи: Ен-Несірі, 7 — Перес, 66

Севілья: Буну – Навас (Іван Ромеро, 83), Дієго Карлос, Кунде, Акунья – Ракітич (Ділейні, 57), Гомес – Ламела (Корона, 57), Окампос, Жордан (Олівер Торрес, 71) – Ен-Несірі.

Кадіс: Ледесма — Акапо, Ернандес, Фалі Хіменес, Еспіно — Хосе Марі (Сан-Еметеріо, 69), Алекс Фернандес, Йонссон (Негредо, 79) — Алехо (Аларкон, 85), Лукас Перес (Сальві Санчес, 84), (Арсамендія, 84).