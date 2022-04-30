Испания
30 апреля 2022, 19:13
Реал не залишив шансів Еспаньйолу
Мадридський клуб розгромив Еспаньйол на власному полі, завдяки чому святкував перемогу в чемпіонаті за чотири матчі до кінця сезону.
Реал — Еспаньйол, Getty Images
30 апреля 2022, 19:13
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Еспаньйол 4:0
Голи: Родріго, 33, 43, Асенсіо, 55, Бензема, 81
Реал: Куртуа — Васкес, Каземіро (Іско, 61), Вальєхо, Марсело — Модріч (Кроос, 59), Камавінга (Фуентес, 74), Себальос — Асенсіо, Діас (Бензема, 60), Родріго (Вінісіус, 75).
Еспаньйол: Дієго Лопес — Відаль, Гомес, Калеро (Давід Лопес, 83), Кабрера — Вільєна (Морланес, 65), Дардер, Еррера (Меріда, 76), Мелендо — Пуадо, де Томас (Ву, 64).
Попередження: Діас, Каземіро.