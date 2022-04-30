Испания

Реал не залишив шансів Еспаньйолу

Мадридський клуб розгромив Еспаньйол на власному полі, завдяки чому святкував перемогу в чемпіонаті за чотири матчі до кінця сезону.

Реал — Еспаньйол, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Еспаньйол 4:0

Голи: Родріго, 33, 43, Асенсіо, 55, Бензема, 81



Реал: Куртуа — Васкес, Каземіро (Іско, 61), Вальєхо, Марсело — Модріч (Кроос, 59), Камавінга (Фуентес, 74), Себальос — Асенсіо, Діас (Бензема, 60), Родріго (Вінісіус, 75).



Еспаньйол: Дієго Лопес — Відаль, Гомес, Калеро (Давід Лопес, 83), Кабрера — Вільєна (Морланес, 65), Дардер, Еррера (Меріда, 76), Мелендо — Пуадо, де Томас (Ву, 64).



Попередження: Діас, Каземіро.