Испания

Відбувся черговий матч 34 туру іспанського чемпіонату.

У черговому матчі 34 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі не змогла обіграти Леванте. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 27 хвилині влучним ударом відзначився Дуро. Проте гості до останнього не здавалися і на 81-й хвилині змогли зрівняти цифри на табло — Дуарте розписався у воротах "кажанів".

Після 34 турів Валенсія набрала 43 очки і посідає десяте місце у турнірній таблиці, а у Леванті 26 балів і останній рядок, але все ще є шанси на порятунок місця в еліті.

Валенсія — Леванте 1:1

Голи: Дуро, 27 — Дуарте, 81.

Валенсія: Мамардашвілі — Гайя, Альдерете, Пауліста, Діакабі, Коррейя (Фулькье, 74) — Рачіч, Гільямон (Васкес, 46), Солер (Муса, 90+3) — Дуро (Хіль, 90), Гедеш (Гомес, 73).

Леванте: Карденас — Сон (Сараччі, 57), Пьер, Дуарте, Везу (Мелеро, 62), Мірамон (Пубіль, 80) — Кампанья (Сольдадо, 62), Пепелу, Радоя (Барді, 46) — Моралес, Гомес.

Попередження: Гедеш, Альдерете, Мамардашвілі, Гільямон — Радоя, Сон, Дуарте.

Вилучення: Гайя, 31.