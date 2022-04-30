Испания

Голкіпер Реалу прокоментував чемпіонську перемогу своєї команди.

Мадридський Реал переграв Еспаньол в черговому матчі Ла Ліги та достроково став чемпіоном Іспанії.

Голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа прокоментував результат матчу, а також оцінив перебіг подій в сезоні для свєї команди.

"Фантастика — завоювати чемпіонство після перемогу 4:0, та ще й перед своїми вболівальниками. Ми стабільно провели практично весь сезон, а поразка від Барселони дещо сколихнула нас та розбудила. Це допомогло нам зробити останній ривок.

Нам дуже допоміг цей матч. Деякі футболісти вже почали кричати, що вони повернулись і зараз будут боротись за трофей", — розповів футболіст для El Chiringuito.

Відзначимо, що відео голів та огляд матчу Реал — Еспаньол доступно на нашому сайті.