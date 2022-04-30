Команда Карло Анчелотті завоювала черговий титул.
реал мадрид
30 апреля 2022, 19:23
Мадридський Реал достроково став чемпіоном Іспанії сезона 2021/22.
Підопічній Карло Анчелотті не залишили шансів Еспаньолу на своєму полі, та за чотири турі до кінця чемпіонату завоювали титул.
Це чемпіонство стало для "вершкових" 35 в історії. Останній раз Реал ставав найкращим в Ла Лізі в сезоні 2019/20, на п'ять залікових балів обійшовши каталонську Барселону.
ВІдзначимо, що Реал також бореться за Лігу чемпіонів, поступившись в першому матчі півфіналу Манчестер Сіті із рахунком 3:4.
Матч-відповідь буде зіграно 5 травня на Сантьяго Бернабеу.