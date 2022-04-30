Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Реал не залишив шансів Еспаньолу на своєму полі, та за чотири турі до кінця чемпіонату завоювали титул.

Команда Карла Анчелотті відправила у ворота суперника чотири м'ячі, на що "папуги" не змогли чимось відповісти.

Огляд матчу:

Реал — Еспаньйол 4:0

Голи: Родріго, 33, 43, Асенсіо, 55, Бензема, 81



Реал: Куртуа — Васкес, Каземіро (Іско, 61), Вальєхо, Марсело — Модріч (Кроос, 59), Камавінга (Фуентес, 74), Себальос — Асенсіо, Діас (Бензема, 60), Родріго (Вінісіус, 75).



Еспаньйол: Дієго Лопес — Відаль, Гомес, Калеро (Давід Лопес, 83), Кабрера — Вільєна (Морланес, 65), Дардер, Еррера (Меріда, 76), Мелендо — Пуадо, де Томас (Ву, 64).



Попередження: Діас, Каземіро.