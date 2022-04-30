До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.
Реал, getty images
30 апреля 2022, 20:25
Реал не залишив шансів Еспаньолу на своєму полі, та за чотири турі до кінця чемпіонату завоювали титул.
Команда Карла Анчелотті відправила у ворота суперника чотири м'ячі, на що "папуги" не змогли чимось відповісти.
Огляд матчу:
Реал — Еспаньйол 4:0
Голи: Родріго, 33, 43, Асенсіо, 55, Бензема, 81
Реал: Куртуа — Васкес, Каземіро (Іско, 61), Вальєхо, Марсело — Модріч (Кроос, 59), Камавінга (Фуентес, 74), Себальос — Асенсіо, Діас (Бензема, 60), Родріго (Вінісіус, 75).
Еспаньйол: Дієго Лопес — Відаль, Гомес, Калеро (Давід Лопес, 83), Кабрера — Вільєна (Морланес, 65), Дардер, Еррера (Меріда, 76), Мелендо — Пуадо, де Томас (Ву, 64).
Попередження: Діас, Каземіро.