Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Незадовго до початку гостьового "атлетичного" дербі в рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Атлетико дізнався, що остаточно втратить чемпіонський титул за підсумками поточного сезону, тому розчарований зрештою поступився і в принциповому поєдинку.

Огляд матчу:

Атлетік — Атлетіко 2:0

Голи: Ермосо, 8 (авт.), І. Уільямс, 56 (пен.)

Атлетік: Сімон — Берчіче (Баленсіага, 88), Мартінес, Йерай Альварес, Де Маркос — Муніаін, Весга, Дані Гарсия (Венседор, 75), Н. Уільямс (Заррага, 74) — Рауль Гарсія (Вівіан, 88), І. Уільямс (Беренгер, 77)

Атлетіко: Облак — Лоді, Рейнілду (Корреа, 46), Ермосо, Хіменес, Льоренте — Грізманн, Кондогбія (Де Пауль, 65), Еррера (Коке, 65), Карраско (Кунья,65) — Суарес

Попередження: Дані Гарсія, І. Уільямс, Беренгер — Ермосо, Рейнілду, Лоді.