До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.
Атлетік — Атлетіко, Getty Images
01 мая 2022, 07:20
Незадовго до початку гостьового "атлетичного" дербі в рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Атлетико дізнався, що остаточно втратить чемпіонський титул за підсумками поточного сезону, тому розчарований зрештою поступився і в принциповому поєдинку.
Огляд матчу:
Атлетік — Атлетіко 2:0
Голи: Ермосо, 8 (авт.), І. Уільямс, 56 (пен.)
Атлетік: Сімон — Берчіче (Баленсіага, 88), Мартінес, Йерай Альварес, Де Маркос — Муніаін, Весга, Дані Гарсия (Венседор, 75), Н. Уільямс (Заррага, 74) — Рауль Гарсія (Вівіан, 88), І. Уільямс (Беренгер, 77)
Атлетіко: Облак — Лоді, Рейнілду (Корреа, 46), Ермосо, Хіменес, Льоренте — Грізманн, Кондогбія (Де Пауль, 65), Еррера (Коке, 65), Карраско (Кунья,65) — Суарес
Попередження: Дані Гарсія, І. Уільямс, Беренгер — Ермосо, Рейнілду, Лоді.