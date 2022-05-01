Испания

Голкіпер мадридського клубу прокоментував поразку від Атлетіка.

Мадридський Атлетіко в рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги зазнав гостьової поразки під час протистояння на полі баскського Атлетіка (2:0).

Атлетік — Атлетіко 2:0 Відео голів та огляд матчу

Воротар "матрацників" Ян Облак після завершення гри прокоментував черговий невдалий виступ власної команди.

"Те, що відбувається з командою, ще ніколи не відбувалося з тих пір, як прийшов у цей клуб.

Не знаю, де думками знаходяться гравці Атлетіко, коли виходять на поле. Якщо ми цього не змінимо, то далі ставатиме ще гірше.

У нас будуть великі проблеми, якщо ми не потрапимо до Ліги чемпіонів на наступний рік", — заявив словенський виконавець.

Зауважимо, що мадридський Атлетіко має перевагу всього в чотири очки над Бетісом, проте севільський колектив зіграв на один матч менше, а в наступному турі буде приймати Реал у домашньому дербі.