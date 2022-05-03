Каталонська Барселона та Гаві продовжують переговори щодо нового контракту виконавця.

Найближчим часом сторони знов сядуть за стіл, щоб обговорити деталі угоди, повідомляє Фабріціо Романо.

Щодо бажання самого футболіста, то 17-річний хавбек готовий пролонгувати діючу угоду із "блаугранас".

ВІдзначимо, що наразі контракт Гаві розрахований до літа 2023 року. 

Нагадаємо, що Барселона підписала контракт з Араухо, клаусула якого становить 1 мільярд євро.