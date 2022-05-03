Испания

Футболіст готовий підписати новий контракт із клубом.

Каталонська Барселона та Гаві продовжують переговори щодо нового контракту виконавця.

Найближчим часом сторони знов сядуть за стіл, щоб обговорити деталі угоди, повідомляє Фабріціо Романо.

Щодо бажання самого футболіста, то 17-річний хавбек готовий пролонгувати діючу угоду із "блаугранас".

ВІдзначимо, що наразі контракт Гаві розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Барселона підписала контракт з Араухо, клаусула якого становить 1 мільярд євро.