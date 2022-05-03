Футболіст готовий підписати новий контракт із клубом.
гаві, getty images
03 травня 2022, 19:02
Каталонська Барселона та Гаві продовжують переговори щодо нового контракту виконавця.
Найближчим часом сторони знов сядуть за стіл, щоб обговорити деталі угоди, повідомляє Фабріціо Романо.
Щодо бажання самого футболіста, то 17-річний хавбек готовий пролонгувати діючу угоду із "блаугранас".
ВІдзначимо, що наразі контракт Гаві розрахований до літа 2023 року.
Нагадаємо, що Барселона підписала контракт з Араухо, клаусула якого становить 1 мільярд євро.