Молода зірка "блаугранас" потрапила на радари лідера німецької першості.
Гаві, Getty Images
17 апреля 2022, 16:38
Півзахисник Барселони Гаві може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, у послугах 17-річного хавбека зацікавлена Баварія, яка має намір скористатися тим, що Барселона не може домовитись про умови нової угоди з футболістом.
Діюча угода молодого таланту з "блаугранас" розрахована до літа наступного року.
Цього сезону Гаві провів 40 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав шість асистів.