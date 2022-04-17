Испания

Молода зірка "блаугранас" потрапила на радари лідера німецької першості.

Півзахисник Барселони Гаві може продовжити кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у послугах 17-річного хавбека зацікавлена ​​Баварія, яка має намір скористатися тим, що Барселона не може домовитись про умови нової угоди з футболістом.

Діюча угода молодого таланту з "блаугранас" розрахована до літа наступного року.

Цього сезону Гаві провів 40 поєдинків, у яких забив два м'ячі і віддав шість асистів.