Испания

Бельгійський нападник хоче змінити клубну прописку.

Ромелу Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі і розглядає варіант для того, щоб перейти в іншу команду.

Як повідомляє видання Defensa Central, бельгійський нападник мріє перебратися до мадридського Реалу вже цього літа.

Джерело стверджує, що "королівський клуб" поки що не впевнений у необхідності підписання Лукаку.

У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.