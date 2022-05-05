Бельгійський нападник хоче змінити клубну прописку.
Ромелу Лукаку, getty images
05 травня 2022, 16:38
Ромелу Лукаку незадоволений своїм становищем у Челсі і розглядає варіант для того, щоб перейти в іншу команду.
Як повідомляє видання Defensa Central, бельгійський нападник мріє перебратися до мадридського Реалу вже цього літа.
Джерело стверджує, що "королівський клуб" поки що не впевнений у необхідності підписання Лукаку.
У поточному сезоні Ромелу Лукаку провів 40 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 12 голів і віддати 2 асиста.