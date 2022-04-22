Италия

Бельгійський нападник може повернутися до Італії.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може знову виступати у чемпіонаті Італії.

Як повідомляє видання Goal, на бельгійського форварда претендує Мілан, але все залежить від фінансових можливостей клубу.

Джерело стверджує, що Челсі за нового власника може знизити ціну на Лукаку, тоді як Мілан після отримання нового власника стане більш платоспроможним.

28-річний форвард провів 101 матч у складі національної збірної Бельгії (68 голів) та грав за Андерлехт (98 матчів в усіх турнирах, 41 гол), Челсі (51, 12), Вест Бромвіч (38, 17), Евертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) та Інтер (95, 64).