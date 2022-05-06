Испания

Футболіст нещодавно був засуджений.

Напередодні в Альмерії пройшло судове засідання, за підсумком якого форвард Сельти Санті Міна отримав чотири роки тюрми через зґвалтування.

Його клуб вирішив не розірвати контракт з футболістом. Але всі згадки про нього були прибрані, зокрема видалений профіль гравця з офіційного сайту.

У фан-шопі клуба з Віго більше недоступні футболки із прізвищем форварда. Прес-служба відписалась від нього у мережі Instagram.

Як стало відомо Marca, Міна не мав доступу до приміщень, які належать клубу, з початку розслідування. А фани вимагають розірвання контракту з 26-річним футболістом.