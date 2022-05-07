Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Із усіх сил рятуючись із зони вильоту наприкінці сезону, Леванте в рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги на власному полі спромігся навіть обіграти Реал Сосьєдад, який досі залишає шанси навіть на виступи в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний рік. "Жаби" відкрили рахунок на початку другого тайму, проте майже одразу пропустили у відповідь, після чого їм довелося терпіти аж до рятівного пенальті наприкінці гри.

Огляд матчу:

Леванте — Реал Сосьєдад 2:1

Голи: Мірамон, 53, Мелеро, 90 (пен.) — Сільва, 66.

Леванте: Карденас — Мірамон, П’єр, Дуарте (Постіго, 76), Везу, Сон — Радоя (Рохер, 76), Пепелу, Кампанья (Мелеро, 62) — Гомес (Барді, 62), Моралес (Мальса, 90+3).

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія, Ле Норман, Ріко — Рафінья (Янузай, 84), Субіменді, Сільва — Меріно (Ільяраменді, 90+1) — Ісак (Порту, 84), Сьорлот.

Попередження: П’єр, Постіго — Ісак, Ріко, Ле Норман.