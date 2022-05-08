Испания

Каталонський клуб завдав вирішального удару своєму супернику у компенсований час.

В рамках 35-го туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Бетіса.

Лише на 76-й хвилині гри глядачі побачили перший забитий м'яч. Фаті, який вийшов на заміну, забив з передачі Хорді Альби. Юному іспанцю знадобилася одна хвилина з моменту появи на полі, щоб відзначитись.

Через три хвилини Бетіс відігрався — ворота гостей вразив Марк Бартра, вихованець Барселони.

Все йшло до нічиєї, проте на 94-й хвилині гри Альба приніс своїй команді три пункти, гольову передачу на свій рахунок записав Дані Алвес.

Бетіс – Барселона 1:2

Голи: Бартра, 79 – Фаті, 76, Альба, 90+4

Бетіс: Браво (Руй Сілва, 17), Сабалі, Бартра, Песселля, Морено, Гуардадо (Родрі, 77), Каналес, Родрігес, Хуанмі (Вільям Карвалью, 77), Фекір, Іглесіас.

Барселона: Нето, Дані Алвес, Араухо, Ерік Гарсія, Альба, Бускетс, де Йонг, Гаві (Пуч, 79), Депай (Обамеянг, 66), Дембеле (Траоре, 74), Ферран Торрес (Фаті, 75).

Попередження: Бускетс (64), Бартра (72), Дані Алвес (78).

Таким чином, Барселона гарантувала собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.