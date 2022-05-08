Испания

Команди обмінялися забитими м'ячами у заключному відрізку протистояння.

Завершився поєдинок 35 туру іспанської Ла Ліги, в якому Вільярреал приймав на своєму полі Севілью.

Тривалий період на табло зберігалися нулі, поки на 86-й хвилині Ло Чельсо не вивів "жовту субмарину" вперед.

Здавалося, що Вільярреалу врешті-решт вдасться здобути мінімальну перемогу, але у компенсований до другого тайму час Рафа Мір повернув паритет на табло і врятував для Севільї нічийний результат.

Вільярреал — Севілья 1:1

Голи: Ло Чельсо, 86 — Мір, 90+6

Вільярреал: Рульї – Фойт (Жексон, 82), Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян (Педраса, 72) – Чуквезе (Ор'є, 82), Капу, Парехо, Коклен (Трігейрос, 72) – Ло Чельсо – Дья (Алькасер, 72)

Севілья: Буну – Монтьєль (Рафа Мір, 75), Кунде, Дієго Карлос, Акунья – Жордан (Олівер, 84), Ділейні, Ракітич (Гудель, 59) – Корона (Ламела, 76), Ен-Несірі (Хесус Навас, 75), Папу Гомес

Попередження: Чуквезе, Ло Чельсо, Капу