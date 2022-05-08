Испания

Український голкіпер вперше вийде у стартовому складі "вершкових" на поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекає мадридське дербі, в якому Реал, що гарантував собі чемпіонство, вирушить у гості до Атлетіко.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому знайшлося місце голкіперу Андрію Луніну.

Для 23-річного українця цей поєдинок стане першим за Реал у рамках першості Іспанії.

Склад Реала:

Нагадаємо, матч Атлетіко – Реал Мадрид відбудеться сьогодні, 8 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.